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Новый антирекорд – 1318 новых больных COVID в Украине

07.08.2020 / 09:01
За сутки 5 августа в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной болезнью – 1318 новых случаев, умер 31 больной, выздоровели – 997 человек.

Такие данные СНБО и Минздрава

Больше всего диагнозов COVID-19 в сутки подтверждено во Львовской области (197), Киеве (180), Харьковской области (142), Ивано-Франковской области (127) и Одесской области (110).

В Ровенской области зарегистрировано еще 96 новых больных, в Черновицкой области – 85, в Закарпатской – 77, в Волынской – 44, в Киевской – 38, в Тернопольской – 28, в Житомирской – 27, в Винницкой – 18.

Летальных случаев в эти сутки больше всего во Львовской и Одесской областях – по 8, в Киеве и на Франковщине – по 3, в Закарпатье и Винницкой области – по 2. Еще по 1-му смертельному случаю – в Киевской, Ровенской, Волынской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Больше всего активно больных во Львовской области – 7 402, в Киеве – 5 713 (еще 1 033 – в Киевской области), в Ивано-Франковской области – 3 217, в Закарпатской области – 3 029, в Одесской области – 2 296.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во Львове сообщил, что 5 августа было сделано 37 489 тестирований, из них 17 976 методом ПЦР и 19 513 методом ИФА.

Всего за время пандемии в Украине было зарегистрировано 76 808 случаев коронавирусной болезни (из них 5387 у детей и 8985 у медработников). 1 819 больных умерли, 42 524 – выздоровели. Сейчас борются с болезнью 32 465 человек.

Прямая речь главы Минздрава: "За сутки заболели 1 318 человек. Из них 69 детей и 67 медицинских работников. Это – новый антирекорд Украины. При этом были госпитализированы 262 человека.

За сутки зафиксировано 31 летальный случай. При этом выздоровели 997 пациентов...

Мы продолжаем устанавливать антирекорды по количеству заболевавших... Вы видите, какая ситуация происходит в Харьковской области, которая добавилась уже несколько дней подряд в лидеры по количеству заболеваний. Сегодня Одесская область".

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статистика, коронавирус, COVID-19
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