В Киеве резко увеличилось количество больных COVID-19, трое умерли

Об этом сообщил 6 августа мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили еще у 180 жителей. Три человека умерли.

Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит произойдет это или нет".

Среди новых больных 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 года, 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет. Также среди больных 8 медиков.

22 человека госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (44), Соломенском (26) и Деснянском (22) районах.

Всего по состоянию на 6 августа в столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян. В то же время 3137 жителей Киева преодолели болезнь (из них 49 за минувшие сутки).

Напомним, за сутки 2 августа в столице зарегистрировали 102 новых случая коронавируса, за 3 августа COVID-19 подтвердили у 108 человек, за 4 августа – 150.

За 29 июля в столице коронавирус обнаружили у 199 жителей Киева – это было наибольшее количество за все период пандемии.

Источник