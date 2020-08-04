Минский митрополит призвал белорусов молиться и «не вступать на путь насилия»

Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел призвал белорусов не поддаваться на провокации и «не вступать на путь насилия» из-за обострения политической ситуации в стране в преддверии президентских выборов, которые состоятся 9 августа.

«Обращаясь ко всем жителям Беларуси, призываю всех Вас, дорогие братия и сестры, не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка», – сказал белорусский Первосвятитель в своем обращении, опубликованном на официальном сайте Белорусской Православной Церкви.

Митрополит Павел заметил, что каждый совершеннолетний гражданин Беларуси имеет право сделать свой конституционный выбор за нового президента страны, «но этим правом следует воспользоваться не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках».

Патриарший Экзарх также заявил, что из-за того, что «заметно обострилась общественно-политическая ситуация в стране», в целом Белорусская Церковь призывает всех граждан страны «носителей различных взглядов, к согласию, диалогу и взаимному уважению, напоминает о важности сохранения мира, спокойствия и благоразумия».

В свою очередь верующих Беларуси митрополит Павел попросил «искренне молиться Богу в это ответственное время и, соблюдая Евангельские заповеди, избегать греха, сохранять трезвомыслие и во всем руководствоваться любовью к Богу, Отечеству и ближним».

Минский митрополит выразил надежду, что предстательством Богородицы и всех белорусских святых Господь Бог поможет жителям страны «избрать жизнь для себя и грядущих наследников Отечества».