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Традиционный крестный ход УПЦ в Иосафатову долину проведут с соблюдением санитарных норм

03.08.2020 / 17:40
Традиционный крестный ход УПЦ в Иосафатову долину проведут с соблюдением санитарных норм
Иосафатова долина Источник: Центр информации УПЦ
Крестный ход в Иосафатову долину проведут с соблюдением санитарных норм

Традиционный крестный ход Украинской Православной Церкви в Иосафатову долину в этом году проведут с соблюдением всех санитарных норм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Могилев-Подольской епархии, крестный ход в Долину Крестов начнется в 8 утра 15 августа из села Голинчинцы Шаргородского района Винницкой области.

«Всем желающим принять участие в крестном ходе необходимо придерживаться установленных санитарных норм и дистанции», - сказано в сообщении.

Иосафатова долина относится к святыням Украинской Православной Церкви. По преданию, 15 августа 1923 года в этом месте, над святым источником, монаху Иакову явилась Пресвятая Богородица, которая призвала: «Христа славьте, Кресты ставьте!» Сейчас в Иосафатовой долине расположены тысячи крестов.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ, Иосафатова долина
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