На Полтавщине прошел молебен о байкерах и крестный ход на мотоциклах

На Полтавщине 2 августа прошел молебен о мотоциклистах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, настоятель Троицкого храма села Диканька протоиерей Евгений Полтавец совершил молебен о путешествующих и чин освящения мототехники.

После молебна священник обратился к байкерам, призвав к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения - соблюдению скоростных режимов, правил маневрирования, обязательному использованию мотошлемов.

После молебна и освящения байков организованная колонна совершила крестный ход на мотоциклах.

По окончании крестного хода всем участникам была предложена трапеза.