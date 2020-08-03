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На Полтавщине прошел молебен о байкерах и крестный ход на мотоциклах

03.08.2020 / 17:23
На Полтавщине прошел молебен о байкерах и крестный ход на мотоциклах
Полтавщина Источник: Центр информации УПЦ
На Полтавщине прошел крестный ход на мотоциклах

На Полтавщине 2 августа прошел молебен о мотоциклистах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, настоятель Троицкого храма села Диканька протоиерей Евгений Полтавец совершил молебен о путешествующих и чин освящения мототехники.

После молебна священник обратился к байкерам, призвав к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения - соблюдению скоростных режимов, правил маневрирования, обязательному использованию мотошлемов.

После молебна и освящения байков организованная колонна совершила крестный ход на мотоциклах.

По окончании крестного хода всем участникам была предложена трапеза.

Источник: Inpress.ua
байкеры, УПЦ, Полтавщина
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