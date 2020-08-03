На Полтавщине прошел молебен о байкерах и крестный ход на мотоциклах

На Полтавщине 2 августа прошел молебен о мотоциклистах.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, настоятель Троицкого храма села Диканька протоиерей Евгений Полтавец совершил молебен о путешествующих и чин освящения мототехники.
После молебна священник обратился к байкерам, призвав к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения - соблюдению скоростных режимов, правил маневрирования, обязательному использованию мотошлемов.
После молебна и освящения байков организованная колонна совершила крестный ход на мотоциклах.
По окончании крестного хода всем участникам была предложена трапеза.