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Хор Мукачевской епархии УПЦ получил гран-при на международном конкурсе в Германии

31.07.2020 / 11:40
Хор Мукачевской епархии УПЦ получил гран-при на международном конкурсе в Германии
Хор Мукачевской епархии Источник: Центр информации УПЦ
В этом году конкурс проходил дистанционно

Хор Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви победил в международном конкурсе «Euro Star-2020»в немецком городе Бремен-Хамельн.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, в этом году конкурс проходил дистанционно.

«Мы гордимся тем, что своим трудом с благословения Высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Мукачевского и Ужгородского прославляем нашу родную Мукачевскую епархию, наш родной благословенный край и превозносим родное имя нашего наставника Федора Небесного, в честь которого назван коллектив», - прокомментировала победу руководитель хора Инна Небесная.

Международный интернет-конкурс проводили в рамках серии фестивалей ZIRKA в Словакии, Польше, Германии, Австрии, Венгрии, Франции и Украины.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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