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В РПЦ надеются, что православные будут иметь свободный доступ в Святую Софию

22.07.2020 / 18:22
В РПЦ надеются, что православные будут иметь свободный доступ в Святую Софию
Святая София Источник: Патриархия.ру
По его словам, «для нас, православных христиан, храм святой Софии Константинопольской - это то же самое, что собор Святого Петра в Риме для католиков»

В Русской Православной Церкви выразили надежду, что христиане будут иметь свободный доступ к собору Святой Софии в Стамбуле и его святыням после превращения собора в мечеть.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в передаче «Церковь и мир».

«Для миллионов православных христиан по всему миру храм Святой Софии как был, так и останется храмом. Турецкие власти в данном случае проигнорировали волю христианского мира и приняли за основу то мнение, которое сложилось в турецко-мусульманской общине. Конечно, это событие было воспринято во всем христианском мире как еще один удар по христианству на фоне тех гонений, которым христианство подвергается в разных частях света, в том числе на Ближнем Востоке и в Северной Африке», - отметил митрополит Илларион.

Он подчеркнул, что мозаики Святой Софии являются не только мировым культурным наследием, которое важно сохранить, а и величайшими святынями для христиан всего мира.

«Когда Константинополь пал под натиском турок, и когда в первый раз храм был превращен в мечеть, то практически все мозаичное убранство этого храма было уничтожено: оно было просто сбито молотками, а там, где было закрашено штукатуркой, — может быть, времени [сбивать] не хватило, может, по каким-то другим причинам, но точно оно сохранилось не для того, чтобы его сохранить. Его закрашивали, имея в виду, что никто никогда этих мозаик не увидит. Тем не менее, они чудом уцелели, и там действительно есть бесценные мозаики с художественной точки зрения, а для всех христиан это и величайшая святыня», - рассказал владыка.

По его словам, «для нас, православных христиан, храм святой Софии Константинопольской — это то же самое, что собор Святого Петра в Риме для католиков».

Он призвал Турцию выполнить свои обещания относительно доступа паломников в собор Святой Софии.

 «Для нас самое важное, чтобы это христианское наследие сохранилось, чтобы к нему сохранился доступ, и чтобы, несмотря на превращение — уже не в первый раз — этого храма в мечеть, христиане имели свободный доступ к этому храму и святыням, которые сохранили», - заключил митрополит Илларион.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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