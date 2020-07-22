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Владимир-Волынское духовное училище объявляет набор студентов

22.07.2020 / 18:06
Владимир-Волынское духовное училище объявляет набор студентов
Духовное училище Источник: Центр информации УПЦ
В Духовное училище принимаются лица мужского пола до 25 лет, имеющие полное среднее образование

Владимир-Волынское духовное училище объявляет набор студентов на богословский факультет.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, желающие вступить в духовное училище должны подать до 20-го августа необходимые документы.

При подаче документов в электронном виде на vvdu.volodymyr@gmail.com, оригиналы необходимо предоставить в течение одной недели, но не позднее 20 августа.

В Духовное училище принимаются лица мужского пола до 25 лет, имеющие полное среднее образование.

Студенты обеспечиваются питанием, общежитием, пользуются льготами согласно действующему законодательству Украины.

 

Источник: Inpress.ua
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