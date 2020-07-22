В Кремле говорят о пока отсутствующих условиях для нормандского саммита в Берлине

Об этом Песков сказал во вторник в комментарии российскому агентству "Интерфакс".

"Пока для этого нет необходимой почвы", - сказал Песков во вторник, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что дата очередного саммита может быть определена в ближайшее время.

Зеленский во вторник, 21 июля, на пресс-конференции в Киеве заявил, что Россия "не против" встречи в нормандском формате в Берлине и сейчас Украина ожидает дату ее проведения.

"Сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, французской стороны. И есть согласование, что РФ тоже не против встречаться. Потому что все понимают, как важно для нас встречаться в этом формате", - сказал Зеленский.

Напомним, последняя встреча лидеров в нормандском формате состоялась в Париже 9 декабря 2019 года.

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