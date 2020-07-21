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В Польше по подозрению в коррупции задержали экс-руководителя "Укравтодора" Новака

21.07.2020 / 09:45
В Польше по подозрению в коррупции задержали экс-руководителя "Укравтодора" Новака
Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы.

Среди задержанных - экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

Об этом сообщает 20 июля пресс-служба бюро.

"Среди задержанных: Славомир Н. (Славомир Новак - ред.) - бывший народный депутат парламента Республики Польша, бывший министр транспорта Польши и бывший глава Государственной автомобильной службы Украины - Укравтодора, Дариуш З. - бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" и предприниматель Яцек П. из Гданьска", - говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет об экс-командующем военной части Сил специального назначения Польши JW GROM Дариуше Завадке и предпринимателя из Гданьска, который был председателем польско-украинской хозяйственной палаты, Яцека Пьехоты.

"Задержанных доставят в прокуратуру, где им предъявят обвинения. Расследование касается подозрений в коррупции и деятельности в рамках организованной преступной группы.

Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро, Районной прокуратурой в Варшаве, Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним: в сентябре 2019 года руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак подал заявление об отставке в связи с завершением 3-летней каденции.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Экономической правде" заявил, что руководитель "Укравтодора" Славомир Новак будет уволен.

Источник

арест, коррупция, Укравтодор, Славомир Новак
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