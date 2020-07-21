В Польше по подозрению в коррупции задержали экс-руководителя "Укравтодора" Новака

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На ремонт собора в Тульчине в УПЦ пожертвовали автомобиль и квартиру18.07.2020 / 15:05Последние новости рубрики
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В Беларуси нашли одного из самых разыскиваемых преступников мира
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Пандемия: от осложнений умерли более 600 тысяч больных
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За 4 дня коронавирусом заразились более миллиона человек
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ЕС обеспокоен намерением США расширить санкции против "Северного потока-2"
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СМИ назвали претендентов на главу НБУ, которых рассматривает Зеленский
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Продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины - Зеленский
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В центре Запорожья из-за сильного дождя провалился асфальт
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Найденный в янтаре на Ривненщине жук жил 37 миллионов лет назад
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Ливни и шквалы накрыли Одесскую область: повалены более 100 деревьев, пострадали люди
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Поезд сошел с рельсов на Кировоградщине
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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей
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На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве
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В США выпустили игру для детей с дефицитом внимания
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