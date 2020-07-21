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В Украине 651 новый больной коронавирусом и 13 жертв

21.07.2020 / 09:04
По состоянию на 20 июля в Украине зарегистрировали 651 новый случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.

Такие данные сайта Совета национальной безопасности и обороны, а также сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 20 июля

Прямая речь Степанова: "За сутки заболел 651 человек, из них 34 ребенка и 27 медицинских работников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксировано 13 летальных случаев, выздоровели 560 пациентов".

Больше всего новых больных обнаружили на Львовщине (115), Закарпатье (86) и в Киеве (77).

Всего с начала пандемии в Украине 59493 человек заразились COVID-19, 1498 человек умерли, 31439 преодолели болезнь.

Напомним, за сутки 18 июля в Украине зафиксировали 731 случай коронавируса и 8 смертей от COVID-19.

19 июля в мире зарегистрировали 220 тысяч новых больных коронавирусом. Традиционным лидером по числу заражений остаются США – более 65 тысяч. Также 40 тысяч больных обнаружили в Индии. В Бразилии зафиксировали более 24 тысяч заражений, в Южной Африке – 13,5 тысяч, в Мексике – 7,6 тысяч, в Колумбии и России – более 6 тысяч.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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