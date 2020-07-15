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В УПЦ объяснили, почему легализация игорного бизнеса в Украине ведет к деградации общества

15.07.2020 / 14:30
В УПЦ объяснили, почему легализация игорного бизнеса в Украине ведет к деградации общества
Лудомания Источник: Центр информации УПЦ
Он привел статистические данные о развитии психической зависимости от азартных игр

Легализированный игорный бизнес является признаком серьезных социальных проблем в обществе и усиливает деградационные процессы в стране.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Игорный бизнес — очередной шаг, усиливающий деградационные процессы нашего общества. Как врач, я могу с полной ответственностью заявить, что в данном случае официально легализован способ вовлечения людей в психическую болезнь, которая называется лудомания. ВОЗ дает этой болезни свой порядковый номер (F63.0). Уже давно написаны научные исследования, раскрывающие психологический механизм этого заболевания», - заявил владыка.

Он привел статистические данные о развитии психической зависимости от азартных игр.

«Только в начале девяностых годов количество психически зависимых игроманов в Канаде возросло на более чем 75 процентов. Многие зарубежные исследователи считают азартные игры серьезной социальной проблемой, представляющей угрозу для населения. У лудомана развивается состояние психологического дискомфорта, раздражения, беспокойства, которые полностью совпадают с признаками абстиненции у наркоманов. Эти люди теряют контроль над собой. Притом женщины втягиваются в эту болезнь в три раза быстрее, чем мужчины. Но легче всего лудоманией заболевают подростки», - подчеркнул владыка.

По его мнению, «только враги нашей Родины могут принимать законы о легализации игрового бизнеса в то время, когда в стране идет война, народ живет в нищете, а государство находится в условиях карантина и экономического кризиса».

Как сообщалось в СМИ, 15 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», легализировавший игорный бизнес. Его поддержали 248 народных депутатов.

УПЦ
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