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Обстрел оккупантами медиков: прокуратура открыла дело и заявляет о вероломстве РФ

15.07.2020 / 15:23
В Донецкой области прокуратура начала расследование обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего военнослужащего.

 Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

В частности, прокуроры установили, что 13 июля при попытке эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле села Зайцево Бахмутского района области, представители НВФ РФ осуществили обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия военнослужащих, имевших маркировку медперсонала.

«Для эвакуации тела военнослужащего был согласован режим тишины. В то же время представители незаконных вооруженных формирований РФ, давая обещания прекращении огня, преследовали цель совершения нападения на медицинский персонал. В результате обстрела убит сержант - старший боевой медик десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести», - сообщили в ОГП.

Таким образом, прокуроры видят в действиях представителей НВФ РФ признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Отмечается, что это третий зарегистрированній факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

«Сейчас тела погибших до сих пор находятся на поле боя, поскольку представители вооруженных формирований, контролируемых государством-оккупантом, не гарантируют прекращения огня», - отметили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 13 июля на Донбассе при эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика.

Источник

медики, прокуратура, обстрел, Донецкая область
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