Почти на 90% заполнены больницы второй и третьей волны в Закарпатье - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА

Дословно: "Эти заведения были приобщены к приему больных коронавирусом 18 июня решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Интенсивный прирост, увеличение случаев на коронавирусную инфекцию в области медики фиксируют последние три недели".

В ОГА отмечают, что область нуждается не менее 40 кислородных концентраторов для больниц второй и третьей волны.

Напомним, количество больных COVID-19 в мире превысило 13 миллионов, что ознаменовало очередную веху в распространении болезни. За 7 месяцев коронавирус унес 571674 жизней.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасной фазе коронавируса.

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