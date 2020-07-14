Войти | Зарегистрироваться
18:59

вторник,
14 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Во Львовской области дом священника УПЦ подвергся атаке вандалов

14.07.2020 / 17:40
Во Львовской области дом священника УПЦ подвергся атаке вандалов
Дом священника Источник: Центр информации УПЦ
Накануне в Золочеве поднялся скандал вокруг предполагаемого строительства храма УПЦ под видом жилого дома

В Львовской области в Золочеве дом священника Украинской Православной Церкви неизвестные расписали оскорблениями и нацистской символикой.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, ранее вокруг священника Максима Йоенко разразился скандал из-за подозрений в строительстве храма.

«Группа молодчиков, около 3-х человек, совершила акт вандализма в отношении семьи священника Украинской Православной Церкви. Вероятно, это произошло ночью. Имущество священника получило значительные повреждения. Ограждение вокруг дома исписали краской, надписями грубого содержания и нацисткой символикой», - рассказал секретарь Львовской епархии УПЦ протоиерей Александр Иванченко.

На фото с места инцидента видны нанесенные на забор надписи «геть РПЦ», «кровь на ваших руках», пятна «крови» и нацистские символы.

Накануне в Золочеве поднялся скандал вокруг предполагаемого строительства храма УПЦ под видом жилого дома.

Активисты организовали ночное «дежурство» у дома клирика УПЦ, а мэр города Игорь Грынькив записал видеообращение и инициировал внеочередную сессию горсовета, на которой депутаты проголосовали за запрет строительства храма УПЦ в городе.

Мэр призвал жителей города собраться на «вече» против УПЦ, а перед этим снести забор и ворота дома священника, распоряжение об этом он разместил на своей странице в Фейсбук.

Однако, по словам секретаря Львовской епархии, храм УПЦ в Золочеве не строят.

«Около года назад клирик епархии иерей Максим Йоенко купил в этом городе полдома для себя и своей семьи и сейчас занимается его ремонтом. Прихода УПЦ в Золочеве нет, но когда там поселился священник канонической Церкви православные жители обратились к нему с просьбой провести для них молебен. Молебен с литургией священник провел один раз, в строительном вагончике на частной придомовой территории», - отметил протоиерей Александр Иванченко.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.