Инфляция в нашей ситуации должна быть 8-9% — глава Минэкономики

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что инфляция должна быть немного выше для нашей экономики", - подчеркнул министр.

"Инфляция в нашей ситуации должна быть выше, может 8%, может 9%. Это здоровая инфляция, которая позволит предприятиям расти", - добавил он.

По его словам, "ревальвация гривни - убьет все предприятия".

"Другие страны пытаются немного девальвировать свои валюты", - сказал министр.

Напомним: министр экономики Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Нацбанка ниже уровня инфляции.

В мае 2020 года потребительские цены по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, в годовом измерении (до мая 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7%.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 - 12,4%, в 2015 - 43,3%.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Аналитики агентства J.P. Morgan в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в 3 квартале 2020 года до 5% на ее сохранение на уровне 6%.

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