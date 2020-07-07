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Украинские ВМС готовятся к полномасштабной военной конфронтации с РФ – командующий

07.07.2020 / 13:52
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины готовятся к полномасштабной военной конфронтации с Россией, сообщил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война", - сказал он в интервью интернет-сайту "Думская.net".

На вопрос о том, рассматривает ли он вариант, при котором российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал, Неижпапа ответил, что "не исключает таких действий со стороны Российской империи".

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - добавил он.

Командующий ВМС ВСУ также отметил, что сейчас на Донбассе идет окопная война и украинские подразделения готовятся к работе подразделений в городских условиях, к выполнению задач и боевым действиям не только в обороне, к маневренным действиям.

"Если сравнивать с 2014-16 годами, сейчас там окопная война, к сожалению. Наши подразделения готовятся не только к окопной войне, но и к наступательным действиям — к работе подразделений в городских условиях, к выполнению задач и боевым действиям не только в обороне, к маневренным действиям. Путин никогда не отдаст нам Донбасс добровольно по Минским соглашениям, к сожалению. Только вынужденно — если сложится экономическая и геополитическая ситуация. Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", - пояснил Неижпапа.

В то же время он подчеркнул, что сейчас разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота.

"Президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота — мы не можем находиться только в маленькой гавани в Одессе и в маленькой гавани в Очакове. Для того, чтобы иметь сильный флот, мы должны иметь соответствующую инфраструктуру, нам нужно место, где ставить наши корабли. Жизненный цикл военного корабля — примерно 25 лет: его нужно содержать, ремонтировать, обслуживать. Сейчас принимаются решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз", - сказал Неижпапа.

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МВФ, РФ, Неижпапа
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