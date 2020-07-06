Зеленский: ВМС будут полностью оснащены ракетным оружием

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил 5 июля.

"У нас должна быть полная осведомленность о ситуации на море, в том числе, в подводном пространстве, обеспечим вашу готовность вести асимметричные действия. Полностью оснастим ВМС ракетным оружием как главным фактором сдерживания", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, при полной поддержке президента, парламента, правительства и международных партнеров эти важные задачи будут выполнены.

Глава государства отметил, что идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота.

Президент назвал сверхважными испытания украинского ракетного комплекса "Нептун". Его принятие на вооружение сделает украинцев еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей, убежден он.

"Также в наших ближайших планах - получение катеров "Айленд" и Mk VI в рамках военной помощи со стороны США", - сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил за постоянную поддержку Украины всех международных партнеров.

Напомним, впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997 года. В этот день на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины.

День ВМС ВС Украины был установлен по просьбе Военного Совета Военно-морских сил в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота "Море-96" (30 июля - 1 августа 1996 года), указом президента от 17 августа 1996 года.

Впоследствии, согласно указу президента Ющенко от 24 марта 2006 года День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года начали отмечать в последнее воскресенье июля. В 2015 году мы снова вернулись к празднованию Дня ВМС в первое воскресенье июля.

Ныне, в связи с российской оккупацией Крыма, штаб ВМС Украины находится в Одессе.

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