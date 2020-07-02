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В США проходит мотопробег длиной в 4 тыс миль в знак поддержки святынь Черногории

02.07.2020 / 17:37
В США проходит мотопробег длиной в 4 тыс миль в знак поддержки святынь Черногории
Благословение перед началом пробега Источник: Serbien Times
Своей поездкой по нескольким штатам, с одного побережья Америки на другое, байкеры хотят поддержать православных верующих Черногории, которые борются за сохранение вековых святынь

В США стартовал мотопробег под лозунгом «Не отдадим святыни» в знак поддержки святынь Черногории.

Как сообщает Serbien Times, члены ассоциации сербских байкеров «Чикагская моторизованная бригада», отправились в путешествие длиной в 4 тыс миль.

Своей поездкой по нескольким штатам, с одного побережья Америки на другое, байкеры хотят поддержать православных верующих Черногории, которые борются за сохранение вековых святынь.

«В связи с глобальными событиями и эпидемией, в настоящее время мы не можем лично приехать и поддержать наших братьев и сестер, вышедших на защиту святынь, поэтому решили внести свой вклад в их борьбу таким образом. Мы причастились на Видовдан, как это делали наши славные предки перед Косовской битвой. После Литургии – начали нашу маленькую битву. Поедем из Чикаго в Денвер, оттуда в Йеллоустонский национальный парк, затем в Тетон-Виллидж, Джексон, а потом в Брюс-Каньон, Каньонлендс, Уайт-Ривер, откуда вернемся в Денвер и после – в исходную точку в Чикаго на день свв. Петра и Павла», – рассказал перед началом путешествия уроженец Подгорицы Бобан Мийович, 5 лет живущий в Чикаго.

Вместе с ним мотопробег совершают ныне проживающие в США представители сербских земель – Неманя Кежич и Мирко Томашевич, а также выходец из Черногории Никола Йованович.

Священник Александр Петрович в православной церкви Святого Стефана Дечанского благословил своих прихожан-байкеров.

«Благословляю, чтобы по вашему возвращению мы вновь собрались на святую Литургию и вместе поблагодарили Бога. Своей инициативой вы от имени всей сербской православной общины Чикаго мирно выразите протест против ситуации в Черногории, где принят противоречивый закон о свободе вероисповедания, и окажете моральную поддержку Сербской Православной Церкви», – сказал священник. 

Мотопробег продлится 15 дней.

Источник: Inpress.ua
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