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Продолжается сбор подписей под петицией в защиту Киево-Печерской лавры

02.07.2020 / 17:50
Продолжается сбор подписей под петицией в защиту Киево-Печерской лавры
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
За 25 дней необходимо собрать еще 4 тыс подписей

В интернете продолжается сбор подписей под петицией о сохранении Киево-Печерской лавры в Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на данный момент петицию № 22/094164-эп, размещённую на сайте главы государства в конце апреля, подписали 21 028 человек.

Документ стал ответом на петицию, опубликованную ранее на том же сайте с требованием передать древнюю обитель в пользование ПЦУ.

 Авторы петиции № 22/094164-эп также отметили, что документ с требованием передачи Лавры «направлен на разжигание межконфессионального конфликта на основании искаженных фактов и собственных домыслов автора» и может привести к «межконфессиональному конфликту и разрушению и без того хрупкого мира в сфере религиозных отношений между конфессиями».

 За 25 дней необходимо собрать еще 4 тыс подписей.

В связи с тем, что многие верующие столкнулись с рядом технических сложностей и не смогли подписать петицию, журналист Ярослав Нивкин подготовил подробную видеоинструкцию о том, как правильно это делать.

В пошаговой видеоинструкции на  news.church.ua  приводится алгоритм действий, необходимых для подписания петиции о сохранении Киево-Печерской лавры в Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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