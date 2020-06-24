Войти | Зарегистрироваться
15:08

среда,
24 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Харьковщине священники УПЦ стали донорами крови для больных детей

24.06.2020 / 14:30
На Харьковщине священники УПЦ стали донорами крови для больных детей
Священники Источник: Центр информации УПЦ
Благодаря священнослужителям-донорам маленькие пациенты Харьковской городской детской клинической больницы №16 бесплатно получат лекарства, созданные на основе плазмы

Священники Харьковской епархии Украинской Православной Церкви стали донорами плазмы крови.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Харьковской епархии.

Благодаря священнослужителям-донорам маленькие пациенты Харьковской городской детской клинической больницы №16 бесплатно получат лекарства, созданные на основе плазмы.

Как сообщалось ранее, священники и верующие Запорожской епархии УПЦ за период благотворительного проекта «Любовь Милосердствует» сдали более 2 тонн крови для больных детей.

Православная Церковь благословляет донорство любого уровня, поскольку это проявление любви и наше служение ближнему.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.