На Харьковщине священники УПЦ стали донорами крови для больных детей

Священники Харьковской епархии Украинской Православной Церкви стали донорами плазмы крови.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Харьковской епархии.

Благодаря священнослужителям-донорам маленькие пациенты Харьковской городской детской клинической больницы №16 бесплатно получат лекарства, созданные на основе плазмы.

Как сообщалось ранее, священники и верующие Запорожской епархии УПЦ за период благотворительного проекта «Любовь Милосердствует» сдали более 2 тонн крови для больных детей.

Православная Церковь благословляет донорство любого уровня, поскольку это проявление любви и наше служение ближнему.