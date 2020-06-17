По жалобе Офиса генпрокурора в отношении Холодницкого открыли дисциплинарное производство

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17:59
В мире зафиксировали 7,6 миллиона случаев коронавируса
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10:47
Коронавирус: более 3,5 млн человек побороли болезнь
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17:59
Качество воды на пляжах Европы в последние годы улучшилось
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16:15
НАТО беспокоит сотрудничество Китая с Россией - Столтенберг
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13:50
ВОЗ изменила свои рекомендации относительно ношения масок
- 17:59
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10:23
Ключевым вызовом для Украины является способность проводить реформы – Fitch
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12:17
Обновленная Программа действий правительства: что она предусматривает
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11:46
Дискуссий о повышении пенсионного возраста в Украине сейчас нет
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11:15
В 2021 году в Украине планируют запустить обязательную накопительную пенсионную систему
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10:23
Кабмин допускает падение экономики в 2020г до 8% ВВП - программа правительства
- 10:23
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09:12
Перестрелка в Броварах: полиция нашла одного из организаторов
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09:12
В Киеве задержали "минера" моста Метро
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09:17
Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона
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09:33
Обвал дома в Одессе: спасатели расчищают разрушенные конструкции
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09:18
В Одессе обвалилась часть жилого дома
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