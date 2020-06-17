Войти | Зарегистрироваться
12:17

среда,
17 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

По жалобе Офиса генпрокурора в отношении Холодницкого открыли дисциплинарное производство

17.06.2020 / 10:54
В отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого было открыто дисциплинарное производство.

Кадровая комиссия на заседании рассмотрит вопрос его отстранении от должности до завершения расследования, сообщил сам Холодницкий 16 июня на странице в Фейсбуке.

Согласно опубликованному Холодницким тексту документа, Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства относительно прокуроров 17 июня 2020 года в 10:00 рассмотрит на своем заседании ходатайство об отстранении руководителя САП от должности до завершения дисциплинарного производства.

В фото-копии второго обнародованного Холодницким документа указано, что производство по жалобе руководителя Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора Сергея Лисаченко было открыто 10 июня.

"Ну что же... Может хоть узнаю, в чем суть и почему все так секретно", - прокомментировал Холодницкий.

Источник

Холодницкий, Офис генпрокурора, дисциплинарное производство
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июня
16 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.