По жалобе Офиса генпрокурора в отношении Холодницкого открыли дисциплинарное производство

Кадровая комиссия на заседании рассмотрит вопрос его отстранении от должности до завершения расследования, сообщил сам Холодницкий 16 июня на странице в Фейсбуке.

Согласно опубликованному Холодницким тексту документа, Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства относительно прокуроров 17 июня 2020 года в 10:00 рассмотрит на своем заседании ходатайство об отстранении руководителя САП от должности до завершения дисциплинарного производства.

В фото-копии второго обнародованного Холодницким документа указано, что производство по жалобе руководителя Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора Сергея Лисаченко было открыто 10 июня.

"Ну что же... Может хоть узнаю, в чем суть и почему все так секретно", - прокомментировал Холодницкий.

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