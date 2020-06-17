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Офис генпрокурора объявил подозрение Гиркину

17.06.2020 / 12:17
Украинские правоохранители заочно сообщили бывшему так называемому министру обороны "ДНР" о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве Департамента относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому «министру обороны ДНР» сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины.

«В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенное здание на территории г. Славянск, где пытали, наносили побои, причиняли ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и моральных страданий с целью мести за проукраинскую позицию. Во исполнение приказов подозреваемого подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали", - подчеркивается в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, оперативное сопровождение обеспечивается Департаментом контрразведки СБУ.

Как сообщалось, в апреле 2014 года боевики во главе с представителем российской спецслужбы Игорем Стрелковым (Гиркиным) захватили Славянск Донецкой области. После полного окружения силами АТО Славянска в ночь на 5 июля 2014 года Гиркин бежал в Донецк, где стал «министром обороны» террористической группировки «ДНР».

Источник

подозрение, Гиркин, Офис генпрокурора
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