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В УПЦ объяснили, как общаться с родственниками других конфессий

15.06.2020 / 17:08
В УПЦ объяснили, как общаться с родственниками других конфессий
Общение Источник: Центр информации УПЦ
Аргументы не должны быть обидными для человека, но необходимо уважать позицию православных так, как и они уважают другого человека, хоть и могут быть крайне не согласны с его переходом в другую конфессию

В Украинской Православной Церкви рассказали, может ли представитель другой конфессии быть крестным ребенку и как общаться с родственниками, которые не являются православными.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал архимандрит Феодосий (Марченко).

«Если человек переходит в другую конфессию, он, по сути, отрекается от той веры, в которой был крещён. Поэтому, как он может быть крестным православному ребенку? Веры разные. Ведь не в православии же он его будет воспитывать! По сути, это профанация самого Таинства Крещения. Потому что крёстный является неким залогом правильного (православного) духовного возрастания человека, но никак не еретического или раскольнического», - напомнил архимандрит Феодосий.

По его словам, данные аргументы не должны быть обидными для человека, но необходимо уважать «позицию православных так, как и они уважают другого человека, хоть и могут быть крайне не согласны с его переходом в другую конфессию».

 «Сама жизнь покажет, какой должна быть дистанция, но резко прерывать общение не стоит или стоит только в самых крайних ситуациях, когда оно будет больше вредить, чем приносить обоюдную пользу. Здесь возможны разные варианты, от крайнего неприятия веры друг друга, вплоть до стирания допустимых границ, когда взгляды инославной сестры могут негативно влиять на собственное православное мировоззрение и колебать членов семьи в их вере», - отметил архимандрит Феодосий.

Он объяснил, что в таких ситуациях важно не доказывать правоту своей веры, а проявить любовь.

«Православие лучше всего не доказывать, а показывать и являть. А это самая лучшая форма проповеди в таких деликатных ситуациях», - заключил наместник Благовещенского мужского монастыря.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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