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В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за сутки, 171 выздоровел

16.06.2020 / 09:01
В Украине продолжают фиксировать высокое количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: по состоянию на утро понедельника, 15 июня, было выявлено 656 инфицированных за сутки.

12 человек из числа ранее заболевших скончались, 171 выздоровел, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ранее сообщалось о 648 заболевших за сутки, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях, 11 июня было 689 новых инфицированных.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро понедельника 31 810 человек, 14 253 выздоровели, 901 умер.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 16 656 человек, что на 473 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 136, Закарпатской области – 48 и в Киеве - 53 случая.

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статистика, коронавирус, Covid-19
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