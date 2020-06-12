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На Ровенщине православные почтили чудотворный образ Корецкой Божией Матери

12.06.2020 / 15:54
На Ровенщине православные почтили чудотворный образ Корецкой Божией Матери
Корецкий образ Источник: Центр информации УПЦ
Название икона получила от надписи на окладе «Я Споручница грешных к Своему Сыну...». До ХVIII века икона была родовым образом корецких князей и называлась «Благодатной», потому что постоянно оказывала свою благодатную помощь княжеской семье, а потом и сестрам обители и богомольцам.

В день памяти Корецкой иконы Божией Матери «Споручница грешных», 11 июня, в Свято-Троицком Корецком ставропигиальном женском монастыре была совершена торжественная Божественная литургия и крестный ход с чудотворным образом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии, в день праздника были совершены три Божественных литургии.

Позднюю Литургию возглавил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.  Ему сослужили представители епископата и духовенства.

За богослужением молились настоятельница монастыря игуменья Рафаила (Хильчук) с сестрами.

Главной святыней обители, к которой постоянно притекают с молитвой многочисленные паломники, является чудотворная Корецкая икона Божией Матери «Споручница грешных». Название она получила от надписи на окладе «Я Споручница грешных к Своему Сыну...». До ХVIII века икона была родовым образом корецких князей и называлась «Благодатной», потому что постоянно оказывала свою благодатную помощь княжеской семье, а потом и сестрам обители и богомольцам.

По завершении литургии был совершен крестный ход с Корецкой чудотворной иконой Богородицы. Митрополит Ириней поздравил архиереев, духовенство, матушку игуменью Рафаилу, сестер обители и верующих с монастырским праздником.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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