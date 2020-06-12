Войти | Зарегистрироваться
10:04

пятница,
12 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине - антирекорд по числу новых заболевших COVID-19 за сутки – 689 человек

12.06.2020 / 09:01
В Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 - за сутки по состоянию на утро четверга, 11 июня, зафиксировано 689 новых инфицированных.

21 человек из числа ранее заболевших скончался, 372 выздоровели, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

Днем ранее сообщалось о 525 новых случаях инфицирования за сутки, 9 июня – о 394 заболевших, 8 июня – о 463 новых случаях, 7 июня – о 485 инфицированных.

По данным ЦОЗ, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро четверга 29 070 человек, 13 141 выздоровели, 854 умерли.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сейчас в Украине COVID-19 болеет 15 075 человек, что на 296 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки во Львовской области – 125, в Киеве - 91, в Киевской области - 54, Ривненской – 53, Волынской области - 52 инфицированных.

Источник

статистика, коронавирус, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 июня
11 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.