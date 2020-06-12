В Украине - антирекорд по числу новых заболевших COVID-19 за сутки – 689 человек

21 человек из числа ранее заболевших скончался, 372 выздоровели, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

Днем ранее сообщалось о 525 новых случаях инфицирования за сутки, 9 июня – о 394 заболевших, 8 июня – о 463 новых случаях, 7 июня – о 485 инфицированных.

По данным ЦОЗ, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро четверга 29 070 человек, 13 141 выздоровели, 854 умерли.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сейчас в Украине COVID-19 болеет 15 075 человек, что на 296 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки во Львовской области – 125, в Киеве - 91, в Киевской области - 54, Ривненской – 53, Волынской области - 52 инфицированных.

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