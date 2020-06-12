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Введение "миллиардной" системы фиксации нарушений ПДД незаконно

12.06.2020 / 09:19
Для ввода автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) необходимо более 1,1 миллиарда гривен.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты по результатам аудита Национальной полиции, который проводили с 7 декабря 2017 по 1 марта 2018 года.

Между тем судьи отмечают, что сложившаяся ситуация вызывает возмущение и недоумение. "Хотим передать привет всем лоббистам-казнокрадам, которые на протяжении нескольких лет продвигали введение автоматической системы фиксации нарушений ПДД стоимостью более МИЛЛИАРДА гривен!" - заявляют они в телеграм-канале "Под мантией"

У авторов поста также вызывает вопросы и требование штрафовать именно владельцев транспортных средств, а не фактических нарушителей, которые могли быть за рулем в момент фиксации происшествия. Они обращают внимание на тот факт, что "еще в 2010 году Конституционный суд Украины в своём решении № 23-рп/2010 высказал точку зрения относительно неконституционности привлечения к ответственности лиц на основе данных, зафиксированных указанными техническими средствами, учитывая индивидуальный характер юридической ответственности".

"Тогда Конституционный суд не только признал неконституционной действующую на тот момент норму Кодекса Украины об административных правонарушениях, но и однозначно определил правовую позицию, в соответствии с которой любая юридическая ответственность, в том числе и административная:

⁃ "привязывается" не к собственнику транспортного средства, а к совершению противоправного деяния конкретным лицом, управляющим таким ТС;

⁃ на эту категорию дел распространяется презумпция невиновности", - подчеркивают судьи.

 

стоимость, ПДД, Национальная полиция, автоматическая система
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