В Полтаве почтили память расстрелянных священников

В Полтаве в 82-ю годовщину массового расстрела полтавского священства духовенство Украинской Православной Церкви почтило память жертв тоталитарного режима.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, в урочище Трибы у Мемориала памяти жертв политических репрессий ХХ века была отслужена панихида на месте расстрела мучеников за веру.

Богослужение возглавил митрополит Полтавский и Миргородский Филипп и епископ Митрофан (Русинов).

«Памятный знак жертвам репрессий в урочище Трибы - единственный на Полтавщине. Он был возведен в 1995 году после того, как в начале 90-х годов в карьере, что неподалеку, во время раскопок начали находить захоронения людей. Эксперты и ученые установили, что эти люди были расстреляны. Властями было принято решение осуществить единое захоронения и установить памятный знак жертвам репрессий 30-х годов», - рассказали в пресс-службе епархии.

Полтавская область — один из наиболее пострадавших регионов от сталинской политики тоталитарного режима.

По данным историков, начиная с 1929 года, на Полтавщине было репрессировано более 400 тыс. жителей.