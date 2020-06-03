Кулеба: Киев хочет создать международную платформу для деоккупации Крыма

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине 2 мая.

"Что касается Крыма, то это вопрос, который мы ставим на переговорах в различных форматах. Нас интересуют прежде всего два его элемента. Элемент номер один - это защита прав человека в оккупированном Крыму, и в связи с этим освобождение лиц, которых незаконно удерживает Российская Федерация. Вы знаете, что абсолютное большинство из них - это крымские татары, поэтому здесь речь идет об определенной целенаправленной политике", - сказал Кулеба.

В этом контексте он сообщил, что вновь обратился к Маасу за помощью, чтобы обеспечить доступ Международного Красного Креста к украинцам, которых Россия незаконно удерживает в оккупированном Крыму.

"Также мы заинтересованы в том, чтобы представители Красного Креста посетили и украинцев, которых незаконно удерживают на территории России", - отметил глава МИД Украины.

По его словам, второй элемент является более глобальным. Кулеба объяснил, что речь идет о том, в каком формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупацию с нашими международными партнерами.

Кулеба напомнил, что недавно этот вопрос комментировал Президент Украины Владимир Зеленский, но он также актуален и для внешнеполитического ведомства.

"С нашими партнерами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам наладить этот диалог и как именно должна выглядеть международная платформа по Крыму. Эта тема будет предметом нашего разговора с господином Маасом и в дальнейшем", - отметил дипломат.

Он заверил, что для него как министра вопрос Крыма всегда будет в числе приоритетных "до того момента, пока Крым не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины".

Напомним, украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой прибыла сегодня в Берлин на переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом.

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