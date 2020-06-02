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Накануне Троицы в Москве храмы откроются после карантина

02.06.2020 / 11:56
Накануне Троицы в Москве храмы откроются после карантина
Молитва Источник: Патриархия.ру
Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний

В Москве в субботу, 6 июня 2020 года, накануне праздника Святой Троицы храмы открываются для прихожан.

Об том сообщает patriarchia.ru.

«Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе - социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости храма (1 человек на 4 кв. м)», - сказано в сообщении.

Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове откроются для прихожан во вторник, 2 июня.

Как сообщалось ранее, с 1 июня после карантина из-за вспышки коронавируса в Беларуси открылся для паломников Свято-Успенский Жировичский монастырь.

Источник: Inpress.ua
коронавирус
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