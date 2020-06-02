Накануне Троицы в Москве храмы откроются после карантина

В Москве в субботу, 6 июня 2020 года, накануне праздника Святой Троицы храмы открываются для прихожан.

Об том сообщает patriarchia.ru.

«Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе - социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости храма (1 человек на 4 кв. м)», - сказано в сообщении.

Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове откроются для прихожан во вторник, 2 июня.

Как сообщалось ранее, с 1 июня после карантина из-за вспышки коронавируса в Беларуси открылся для паломников Свято-Успенский Жировичский монастырь.