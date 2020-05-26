При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

"Сегодня мы дошли до предела более 9 тыс. тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга - объединение 4-5 тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти 5 тестов будут рассматриваться индивидуально", - сказала Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, это даст возможность при необходимости в 4-5 раз увеличить тестирование, и при нынешнем уровне лабораторного оборудования делать до 40-50 тыс. тестов в сутки.

Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент с тестами в стране проблем нет.

"При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а количество выздоровевших или близко к количеству заболевших, или превышает. Мы ждем того времени, когда мы пройдем кривую пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима. С такой пандемией мир не сталкивался, поэтому мы постоянно находимся в стрессовом эксперименте", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что страна в карантин заходила плавно, поэтому и выход из него должен быть тоже плавным, учитывая то, что эпидемия никуда не исчезла.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения намерено увеличить количество ПЦР-тестирований на коронавирус, проводить их в лабораториях ВИЧ-центров и Госпродпотребслужбы.

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