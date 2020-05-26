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Божок: удастся достичь положительных результатов в присоединении к программе НАТО

26.05.2020 / 13:20
Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил, что в этом году Украине удастся достичь положительных результатов в процессе присоединения к Программе усиленных возможностей НАТО.

"Присоединение к Программе усиленных возможностей важно не только нам, но и нашим партнерам по НАТО с прикладной точки зрения, поскольку это позволит нашим военным значительно расширить свое сотрудничество в области сдерживания в регионах совместного интереса (таким, например, есть Черное море), а также ситуационной осведомленности, что является важным для надлежащего обеспечения национальной безопасности не только Украины, но и стран-членов НАТО", - сказал Божок в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Этот процесс сейчас активно продолжается. На своем уровне активно работают министры иностранных дел и обороны. Работают дипломаты и военные атташе в странах-членах НАТО. Я лично тоже нахожусь в активных консультациях с партнерами и убежден, что в этом году нам удастся достичь положительных результатов", - добавил он.

Замминистра добавил, что в присоединении Украины к Программе усиленных возможностей НАТО есть общий интерес и Украины, и Альянса, и высказал убеждение в том, что этот общий интерес позволит преодолеть бюрократию.

Конечно, для этого нужно будет событие. Соответствующие решения принимаются на высоком политическом уровне, и площадка для принятия такого решения - это всегда событие, то есть это будет или заседание министров иностранных дел или министров обороны стран НАТО в формате Украина-НАТО", - рассказал он.

"Мы сейчас готовим соответствующие решения, завершаем соответствующие процедурные вопросы, и рассчитываем, что на одном из мероприятий на соответствующем уровне в этом году соответствующее решение будет принято, по крайней мере, президент Украины поставил нам такое поручение, и мы над этим активно работаем", - добавил Божок.

Источник

МИД, НАТО, Божок, Программа усиленных возможностей
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