Войти | Зарегистрироваться
12:29

вторник,
26 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Новое ослабление карантина с 1 июня: Кличко рассказал, что откроют в Киеве

26.05.2020 / 12:18
С 1 июня в Киеве планируют начать следующий этап ослабления ограничительных мер.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 25 мая

Прямая речь: "С первого июня, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, планируем открыть детские сады, спортивные комплексы, залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов.

Также c 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ.

Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов".

Мэр столицы напомнил, что с 23 мая столица начала второй этап ослабления ограничений.

Открылись магазины площадью до 1000 квадратных метров. Возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом только по необходимости и с соблюдением всех правил безопасности.

Также 25 мая в городе открыли метро, спортивные и детские площадки в парках и скверах и на придомовых территориях.

Мэр напомнил, что в рабочие дни продолжается ограничения на въезд крупногабаритного транспорта на четырех въездах в Киев - на Житомирском, Бориспольском, Одесском и на Гостомельском шоссе. Действует ограничение утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Источник

коронавирус, карантин, Киев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 мая
25 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.