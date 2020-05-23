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Иерарх УПЦ объяснил, как из-за идеологии можно потерять спасение души

23.05.2020 / 14:04
Архиерей УПЦ объяснил разницу между Церквями на примере фальшивых денег

Иерарх Украинской Православной Церкви объяснил, в чем заключается опасность из-за идеологии потерять спасение души.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал викарий Киевской Митрополии архиепископ Боярский Феодосий в эфире телеканала КРТ.

«Бывают деньги настоящие, а бывают фальшивые. Различить их очень сложно, если посмотреть с первого взгляда. А пенсионеру вообще различить невозможно, у которого зрение плохое. Но тем не менее, одна купюра настоящая, а другая - фальшивая, хоть с виду одинаковые», – сказал он.

При этом владыка отметил: «Конечно, сравнение может быть не очень корректное, но нечто подобное происходит и в церковной, религиозной жизни».

Архиепископ Феодосий напомнил, что можно прийти и совершить тот же обряд, но самой сути обряда не получить, если он совершается в неканонической Церкви. Поэтому, по его словам, человек, пришедший в ПЦУ из-за идеологии, рискует потерять самое важное – спасение души.

«Неужели если у человека есть хоть малейшее сомнение в правильности того, что он получит, зайдя под крышу того или иного храма, человек может вот так вот благодаря идеологии, которая привела его в храм ПЦУ, так свою жизнь вечную подставить под сомнение», – сказал иерарх УПЦ.

Источник: Inpress.ua
церковь, УПЦ, ПЦУ
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