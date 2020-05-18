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Обама раскритиковал методы борьбы Трампа с Covid-19

18.05.2020 / 13:50
Экс-президент США Барак Обама считает, что администрация Дональда Трампа не справляется с эпидемией коронавируса в стране.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на видеообращение Обамы к студентам-выпускникам нескольких колледжей и университетов

По мнению 44-го президента США, руководство страны даже не пытается делать вид, что контролирует сложную ситуацию, которая сложилась из-за эпидемии.

Прямая речь: "Сейчас особые времена. Вы входите в мир, который переживает разрушительную пандемию и чудовищный экономический спад.

Экономика США вслед за мировой переживает худший спад в современной истории. Масштабы бедствия далеко не ясны, но уже сейчас Конгресс и Белый дом выделили на борьбу с эпидемией больше 3 триллионов долларов.

Эта пандемия больше, чем что-то еще, полностью и окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают, что делают. Многие из них даже не делают вид, что отвечают за что-либо".

Напомним, в американском политикуме действует негласное правило – бывшие президенты воздерживаются от прямой критики своих преемников. И Обама, следуя этой традиции, с 2017 года не высказывал недовольство действиями Дональда Трампа.

Однако на днях Обама открыто заявил, что поддерживает президентскую кампанию Джона Байдена, своего бывшего вице-президента. А во время группового звонка со своими бывшими сотрудниками екс-президент и вовсе назвал действия нынешнего правительства в условиях эпиемии "хаотичным бардаком".

Источник

США, коронавирус, Обама, Трамп
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