Юрист раскрыла подробности выплат миллионных премий руководству «Нафтогаза»

Руководство НАК «Нафтогаз» за выигрыш дела в Стокгольмском арбитраже против «Газпрома» получило миллионные премии. По данному факту НАБУ завело производство.

Как сообщила народный депутат, юрист Антонина Славицкая в своем телелеграмм-канале, директор НАБУ Артем Сытник подтвердил, что расследование продолжается и после получения материалов международных поручений будет принято окончательное решение.

«Напрашивался вывод, что волокита в любом расследовании наверно списывается на «международные поручения», которых, судя по всему в этом производстве и не было, что следует из определения Высшего антикоррупционного суда от 5 мая 2020 года о временном доступе к служебным запискам по премированию сотрудником Нафтогаза, которых было 41!», - сообщила она.

Юрист напомнила, что Наблюдательным советом НАК «Нафтогаз Украины» в 2018 году было принято решение о выплате вознаграждения правлению и другим работникам в связи с их «значительным» личным вкладом в победу над «Газпромом». В целом такие премии получил 41 сотрудник компании.

При этом, интересы НАК «Нафтогаз Украины» при рассмотрении обоих дел против ОАО «Газпром» представляла компания «Wikbord Rein Advokatfirms AS» на основании ряда недешевых договоров о закупке юридических услуг.

Согласно решению Наблюдательного совета, членам правления и работникам компании подлежало к выплате вознаграждение в размере 1% от суммы общего выигрыша в размере 43,6 миллиона долларов США.

«Но как видно из определения суда, на момент принятия такого решения, фактически денежные средства в пользу НАК «Нафтогаз Украины» от «Газпрома» не поступали. А в протоколе заседания не приведен перечень работников и размер премий подлежащих к уплате, а также не указано размера вклада каждого работника из данного перечня в победу над ОАО «Газпром». У вас еще остались вопросы насчет того, зачем нам «независимые» Наблюдательные советы?», - рассказала юрист.

Она отметила, что процедура выплаты таких премий осуществлялась на основании коллективного договора и Положения о премировании работников НАК «Нафтогаз Украины». В соответствии с которыми основанием для премирования за вклад в общие результаты работы сотрудников является служебная записка, согласованная Председателем правления компании.

«Её-то детективу отдать в Нафтогазе и отказались. Да и вряд ли она вообще существует. Суд ходатайство удовлетворил если что. Будем наблюдать, чем закончится вся эта история», - резюмировала Славицкая.