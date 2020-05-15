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Голосеевский монастырь с 16 мая откроют для паломников и прихожан

15.05.2020 / 15:27
Голосеевский монастырь с 16 мая откроют для паломников и прихожан
Голосеево Источник: Центр информации УПЦ
На сайте монастыря есть возможность подать записки онлайн

Столичный Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь с 16 мая откроют для паломников и прихожан.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом пресс-служба монастыря сообщила на своей странице в Фейсбук.

«По благословению епископа Исаакия, Свято-Покровская Голосеевская пустынь с 16 мая для молитвы и посещения открыта.

Просим всех соблюдать рекомендации врачей, а также правила и нормы монастыря. Благодарим за молитвы. Божией помощи и здоровья всем нам», - сказано в сообщении.

Также на сайте монастыря есть возможность подать записки онлайн.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Голосеевский монастырь
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