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Митрополит Антоний рассказал о псалме, который читают во время опасности

15.05.2020 / 15:54
Митрополит Антоний рассказал о псалме, который читают во время опасности
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей отметил, что Бог сторицей воздает верующим в Него

Главная мысль 26-го псалма – это прославление Бога, Который защищает верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в комментарии для портала «Православная жизнь» рассказал управляющий делами Украинской Православной церкви митрополит Антоний (Паканич).

«26-й псалом был написан Давидом во время преследований Саулом прежде помазания в царя Израилева пророком Самуилом. Это был невероятно тяжелый период в жизни Давида, когда все отвернулись и бросили его.

Главная мысль, сердцевина псалма – это прославление Творца, Который защищает и ограждает от бед всех верующих в Него. «Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Пс. 26:1)», - рассказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что Бог сторицей воздает верующим в Него.

«Стать Господу Своими – вот наша извечная цель. Это значит возложить все упование на Него, черпать силы исключительно в Его силе и любви, быть верным и преданным Ему до конца, и Он воздаст сторицей.

Если мы радуемся общению с Богом, как растения солнцу, если мы блаженствуем, когда Он рядом, и стремимся к Нему больше, чем к любому другому существу, то это верный признак того, что мы являемся теми, кого Он защищает как Своих», - сказал иерарх УПЦ.

Владыка Антоний подчеркнул, что «испытания спасительны. Они меняют человека и его жизнь. По мере сгущения мрака ярче различается спасительный свет».

Митрополит Антоний объяснил, почему важно читать псалмы.

«Псалмы – это живительная влага, укрепляющая пища души, они необходимы нам, как необходимы путнику подкрепляющая силы вода и еда. Псалмы – наш завет с Богом, завет нашего с Ним единства. Если мы с Господом, нам ничего не должно быть страшно, Он защитит, укрепит и утешит нас. Бог – наша единственная опора, крепость и знамя», - отметил архиерей.

Владыка Антоний рассказал, как правильно читать псалмы.

«Читая псалмы, не надо стремиться к каким-то особым ощущениям или восторженности. Не следует давать волю чувствам, ведь они обманчивы и преходящи: на нас может влиять недавнее общение с кем-то, просмотренный фильм, прочитанная книга, погода, наше физическое состояние.

Нужно в молитве погружаться глубже чувств. Пусть наша воля через усилие, нескладность, угловатость, сопротивления и растерянность выводит нас сознательно к общению с Богом», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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