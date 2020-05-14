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В Полтаве митрополит УПЦ освятил накупольные кресты для главного собора Крестовоздвиженского монастыря

14.05.2020 / 14:32
В Полтаве митрополит УПЦ освятил накупольные кресты для главного собора Крестовоздвиженского монастыря
Полтавская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Филипп поздравил присутствующих со знаменательным событием освящения крестов и поблагодарил всех, кто принимал участие в возведении куполов, и объяснил значение Животворящего Креста Господня для человеческого спасения

В Полтаве, 14 мая, митрополит Филипп совершил освящение накупольных крестов для обновленных куполов главного собора Крестовоздвиженского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, митрополит Филипп поздравил присутствующих со знаменательным событием освящения крестов и поблагодарил всех, кто принимал участие в возведении куполов, и объяснил значение Животворящего Креста Господня для человеческого спасения.

За богослужением молились пресс-секретарь Полтавской епархии протоиерей Николай Довганич, сестры обители, Полтавское духовенство и прихожане монастыря.

Источник: Inpress.ua
Полтава, УПЦ
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