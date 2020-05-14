Войти | Зарегистрироваться
15:51

четверг,
14 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

После 22 мая планируем возобновить работу транспорта в столице – Кличко

14.05.2020 / 14:46
Работу наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве планируют возобновить после 22 мая.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 13 мая

Относительно транспортного коллапса, возникшего в столице накануне, Кличко отметил: пока наземный общественный транспорт столицы работает в ограниченном режиме. И пользоваться им можно только при наличии спецбилета.

12 мая на улицы города уже вышли 30 дополнительных единиц транспорта на все 22 маршруты, по которым сегодня перевозят пассажиров.

Прямая речь: "Мы планируем после 22 мая возобновить работу общественного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать, что остановить общественный транспорт можно за один день, а вот, чтобы полностью восстановить его - потребуется некоторое время. То есть, это делается постепенно.

Поэтому, чтобы перейти на обычный режим работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах города и восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта. В первую очередь - электротранспорта: трамваев и троллейбусов".

Источник

транспорт, Киев, Кличко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.