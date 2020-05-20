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Кличко: жетоны и бумажные билеты на проезд можно использовать в течение месяца

20.05.2020 / 16:47
Проезд в киевском транспорте вскоре можно будет оплачивать только электронным образом, но в июне в метро еще можно будет использовать приобретенные ранее зеленые жетоны, а в наземном транспорте – приобрести билет у кондуктора.

Об этом городской глава Киева Виталий Кличко заявил во время ежедневного брифинга 19 мая

Прямая речь: "Общественный транспорт столицы перешел на систему электронного билета. И после возобновления работы подземки пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.

Оплачивать проезд на турникетах можно будет Kyiv smart card, карточой метро, ​​бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах, мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay, мобильным приложением Kyiv smart card, разовым билетом с GR-кодом –бумажным или электронным.

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Что касается наземного общественного транспорта. В нем пассажиры кроме электронных способов оплаты до 1 июля смогут покупать билеты на проезд у кондуктора.

До возобновления работы метро и наземного транспорта электронный билет можно купить в T-киосках. Их в столице уже более 300. Расположены они преимущественно на остановках общественного транспорта".

Источник

транспорт, жетон, Киев, Кличко
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