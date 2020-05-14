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На Тернопольщине освящены кресты на храме УПЦ, построенном вместо захваченного активистами ПЦУ

14.05.2020 / 15:15
На Тернопольщине освящены кресты на храме УПЦ, построенном вместо захваченного активистами ПЦУ
Установка крестов Источник: Центр информации УПЦ
По словам церковной общины, строительство дается нелегко, в том числе и из-за сопротивления активистов ПЦУ

В Тернопольской области в селе Подгайцы на новом храме в честь святителя Николая установлены и освящены накупольные кресты.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук «Шумщина Православна».

«Православная община села Подгайцы в прошлом году подверглась противоправным, агрессивным действиям от сторонников так называемой ПЦУ, которые незаконным образом завладели Свято-Николаевским храмом.

Но, сохранив верность Богу в чистоте веры Православной, настоящие христиане поступили по Слову Божиему, которое гласит, что нужно уклоняться от зла и творить благо. Как настоящие патриоты и верные дети Отца Небесного, они в который раз показали искренность благих молитвенных целей, а также стремление к истинной духовной жизни со Христом», - рассказали прихожане УПЦ.

По словам церковной общины, строительство дается нелегко, в том числе и из-за сопротивления активистов ПЦУ. Однако с молитвой, верой и трудами настоятеля и прихожан, с помощью благотворителей и меценатов, это благое дело продолжается.

Как сообщалось ранее, 12 февраля активисты ПЦУ захватили Свято-Николаевский храм УПЦ. Община начала проводить богослужения в приходском доме, где проживал настоятель протоиерей Василий Химич со своей семьей, однако сторонники ПЦУ начали угрожать священнику выселением.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц
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