Кличко просит Кабмин открыть метро с 25 мая

Об этом заявил Кличко на онлайн-пресс конференции 13 мая

Прямая речь: "Я обращаюсь к правительству – после 22 мая, а точнее – с 25 мая (так как 22 – это пятница, а затем два выходных), разрешить восстановить работу метро в столице.

Метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы".

При этом Кличко добавил, что конечно, он будет смотреть на ситуацию с распространением вируса, но надеется, что "она не ухудшится".

Мэр также против введения спецпропусков для проезда в метро, потому что это "только создаст огромные толпы". Он подчеркнул, что метро должно работать в обычном режиме.

В то же время Кличко призвал киевлян не кататься, как это было до пандемии, а быть ответственными: соблюдать дистанцию, носить маски, перчатки и ездить только на работу или в экстренных делах.

Напомним: в Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в связи с коронавирусом снова продлят, но он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.

За последние сутки, 12 мая, COVID-19 в Украине заболели 402 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни 14 больных, выздоровели 343 пациента.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1 130 – дети, 3 208 – медики. От осложнений умерли 439 человек (из них 23 медработника), а выздоровели 3 716 пациентов (из них 935 медработников).

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