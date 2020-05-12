Патриарх Кирилл молится о погибших при пожаре в хосписе в Красногорске

Патриарх Кирилл выразил соболезнования погибшим в результате пожара в частном хосписе для пожилых людей «Второй дом».

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Глубоко соболезную всем, кого коснулось это страшное несчастье, кто потерял в пожаре своих родных и близких. Возношу молитвы Милосердному Владыке жизни и Победителю смерти Господу нашего Иисусу Христу об упокоении душ усопших в селениях небесных, о скорейшем исцелении раненых и даровании благодатного утешения семьям ныне скорбящих», - отмечается в послании Предстоятеля.

В ночь на 11 мая в поселке Опалиха Московской области при пожаре в хосписе погибли девять человек. В настоящее время шестеро пострадавших находятся в реанимации, еще трое - в отделениях терапии и кардиологии. На месте пожара идут следственные действия, возбуждено уголовное дело.