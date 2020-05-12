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На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их права

12.05.2020 / 21:31
На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их права
Храм в Задубровке Источник: Центр информации УПЦ
Перед штурмом отключили свет, интернет, камеры в храме

На Буковине община верующих Украинской Православной Церкви попросила Президента защитить их от нападений активистов ПЦУ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, видеообращение верующих храма УПЦ в честь Архистратига Божия Михаила к Президенту опубликовали на странице Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук.

«Сколько вы будете закрывать глаза на такое беззаконие? Вы ждете, когда в Задубровке будут убивать верующих УПЦ? Верующие не боятся умереть за Христа, но это нормально в демократической Украине, которая стремится к вступлению в ЕС?», – обратились к Президенту Зеленскому жители села Задубровка.

В своем видеообращении прихожане УПЦ обратили внимание главы государства на то, что более года назад они уже обращались к нему с просьбой разрешить конфликт, который возник из-за незаконного перевода общины в ПЦУ.

По словам верующих, за этот год конфликт не только не угас, но и дошел до кровопролития. Ночью 4 мая активисты ПЦУ попытались захватить храм, сломали ворота, срезанные замки, избили прихожан УПЦ. Перед штурмом отключили свет, интернет, камеры в храме. Троих пострадавших доставили в больницу, против женщин использовали слезоточивый газ.

Как сообщалось ранее, новый настоятель храма в Задубровке священник Виталий Дуров рассказал, как спустя неделю после попытки рейдерского захвата община восстанавливает храм и молится за прекращение конфликта.

Источник: Inpress.ua
упц
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