Священник УПЦ записал две песни, посвященные пережившим Вторую мировую войну

Победитель шоу «Голос страны 2017» протоиерей Александр Клименко презентовал композиции, посвящённые с 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», музыкальное поздравление вышло в эфире телеканала «КРТ» 9 мая.

Священник исполнил песни «Вернись» и «Не убивайте сыновей».

«Взгляд на войну маленькой девочки-полусироты, мечтающей лишь об одном: чтобы папа вернулся. История детской слезы, которой не стоит ни один завоёванный метр земли», - рассказал о первой из новых песен отец Александр.

Автор слов обоих песен - Александр Потапенко, музыки - Виктор Тузик.

«Пускай эта песня станет подарком всем тем, кто знает цену человеческой жизни и бережёт её даже ценой жизни собственной», - написал протоиерей Александр Клименко, презентуя композицию «Не убивайте сыновей».

Как сообщалось ранее, протоиерей Александр Клименко презентовал новый клип, посвящённый монахам Святой Успенской Киево-Печерской лавры, попавшим в больницу с коронавирусом.