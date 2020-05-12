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Священник УПЦ записал две песни, посвященные пережившим Вторую мировую войну

12.05.2020 / 19:42
Священник УПЦ записал две песни, посвященные пережившим Вторую мировую войну
Протоиерей Александр Клименко Источник: Центр информации УПЦ
Священник исполнил песни «Вернись» и «Не убивайте сыновей»

Победитель шоу «Голос страны 2017» протоиерей Александр Клименко презентовал композиции, посвящённые с 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», музыкальное поздравление вышло в эфире телеканала «КРТ» 9 мая.

Священник исполнил песни «Вернись» и «Не убивайте сыновей».

 «Взгляд на войну маленькой девочки-полусироты, мечтающей лишь об одном: чтобы папа вернулся. История детской слезы, которой не стоит ни один завоёванный метр земли», - рассказал о первой из новых песен отец Александр.

 Автор слов обоих песен - Александр Потапенко, музыки - Виктор Тузик.

«Пускай эта песня станет подарком всем тем, кто знает цену человеческой жизни и бережёт её даже ценой жизни собственной», - написал протоиерей Александр Клименко, презентуя композицию «Не убивайте сыновей». 

Как сообщалось ранее, протоиерей Александр Клименко презентовал новый клип, посвящённый монахам Святой Успенской Киево-Печерской лавры, попавшим в больницу с коронавирусом.

Источник: Inpress.ua
упц
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