Войти | Зарегистрироваться
19:24

вторник,
12 мая
Онлайн
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве в этот день более тысячи лет назад была освящена Десятинная церковь

12.05.2020 / 18:47
В Киеве в этот день более тысячи лет назад была освящена Десятинная церковь
Десятинная церковь Источник: Центр информации УПЦ
Сегодня опубликовали историю одной из первых церквей Киевской Руси

В Киеве 12 мая 996 года в присутствии святого равноапостольного князя Владимира и царевны Анны была освящена Десятинная церковь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на сайте Десятинного монастыря УПЦ сегодня опубликовали историю одной из первых церквей Киевской Руси.

«Cлова святого равноапостольного князя Владимира остаются актуальными и сегодня. Начиная с 996 года, Десятинная церковь восстанавливалась и разрушалась много раз. Глубоко символично, что каждое восстановление храма исторически связано с подъемом государства, а каждое разрушения - с упадком. Впервые храм был разрушен в 1240 году монголо-татарами, последний раз - в 1936 году большевиками», - сообщается на сайте Десятинного монастыря.

Также отмечается, что «в Десятинной церкви решались вопросы государственной важности, потому что он сочетал в себе функцию, как духовную, так и общественную. Десятинная церковь была первым каменным храмом на Руси, центром духовной и общественной жизни народа, достаточно сложной по структуре и назначению, сочетая в себе функции церковного, общегородского и великокняжеского здания».

Ознакомиться подробнее с историей Десятинной церкви можно здесь.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Десятинная церковь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.