В мире - почти 4,2 миллиона зараженных коронавирусом, умерли более 284 тысяч

Об этом сообщает Worldmeter.

Сейчас количество подтвержденных случаев коронавируса во всех странах мира достигло 4 197 152. Умерли от COVID-19 284 096 человек 1 500 400 пациентов вылечились.

В тройку лидеров по количеству больных COVID-19 входят США (1,367,963), Испания (264,663) и Российская Федерация (221,344).

В странах Западной и Центральной Европы пандемия уже несколько недель подряд идет на спад, карантин там постепенно снимают.

В Украине по состоянию на 11 мая зафиксировали 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки добавилось 416 новых случаев.

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