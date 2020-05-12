Военные учения: Иран запустил ракету в свой военный корабль. Погибли 40 человек

Об этом сообщают Elsol. Daily mail. Al jazeera

В Оманском заливе иранский эсминец случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 (Noor) в линкор, который также участвовал в учениях.

По данным местных СМИ, в инциденте погибло 40 военнослужащих, десятки пропали в море.

Al jazeera отмечает, что военно-морские силы Ирана регулярно проводят военные учения, чтобы оставаться полностью готовыми к любой чрезвычайной ситуации.

Напомним: 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Источник