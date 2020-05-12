Войти | Зарегистрироваться
13:18

вторник,
12 мая
Онлайн
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Происшествия

Военные учения: Иран запустил ракету в свой военный корабль. Погибли 40 человек

12.05.2020 / 12:17
По сообщением иранских СМИ, во время военных учений иранский эсминец случайно открыл огонь по одному из своих военных кораблей.

Об этом сообщают Elsol. Daily mail. Al jazeera

В Оманском заливе иранский эсминец случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 (Noor) в линкор, который также участвовал в учениях.

По данным местных СМИ, в инциденте погибло 40 военнослужащих, десятки пропали в море.

Al jazeera отмечает, что военно-морские силы Ирана регулярно проводят военные учения, чтобы оставаться полностью готовыми к любой чрезвычайной ситуации.

Напомним: 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Источник

корабль, военные учения, Иран
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 мая
11 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.